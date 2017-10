Buffon, con Svezia dobbiamo farcela

TORINO, 25 OTT - La Svezia "è una squadra difficile, che gioca ad alto livello e non regala nulla. Dobbiamo qualificarci per la nostra storia e la tradizione. Sarà una sfida durissima ma dobbiamo farcela". Così Gigi Buffon, in un'intervista a Fifa.com., sull'avversaria dell'Italia agli spareggi i Mondiali 2018. Nei giorni scorsi Buffon ha ricevuto il premio Fifa Awards come miglior portiere: "Sono orgoglioso dei miei 20 anni di carriera con la Nazionale: dice il numero 1 della Juventus e degli azzurri - spero di proseguire e arrivare al 21esimo". Buffon, quindi, lascia aperto uno spiraglio sul proseguimento della sua carriera al termine della stagione: "Sarebbe straordinario giocare in una delle nazionali più importanti per 21 anni con prestazioni di elevato livello. Il portiere può essere decisivo in una vittoria o in una sconfitta, siamo importanti quanto un attaccante".