Lega B 'amareggiata' per ultrà Ascoli

ROMA, 25 OTT - "Dissenso e amarezza" vengono espressi dalla Lega di serie B per il comportamento di una parte dei tifosi di Ascoli, che ieri sera ha deciso di prendere le distanze dalle iniziative di solidarietà e riflessione sul dramma della Shoah, intraprese dalla Federazione, in tutti gli stadi. La Lega della serie cadetta, in una nota, "conferma la necessità di ribadire senza esitazioni, con fermezza assoluta e in ogni occasione, la condanna verso tutte le forme di odio e violenza, senza che tale biasimo venga condizionato o subordinato da altri drammi, quali quello del terremoto, per cui il sistema calcio insieme a tutte le altre istituzioni ha già dimostrato, e continuerà a dimostrare, grande sensibilità". Il Commissario straordinario, Mauro Balata, insieme al direttore generale Paolo Bedin, a nome della Lega B ringrazia contestualmente club e tifosi per la grande partecipazione dimostrata su tutti i campi dell'undicesima giornata in occasione del minuto di riflessione.