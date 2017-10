Lotti, nuovi stadi cambieranno il calcio

PESCARA, 25 OTT - "I progetti che riguardano non solo gli stadi di Juventus e Udinese, ma anche di Empoli, Cagliari, Bologna, Sassuolo e Frosinone, da qui a dieci anni cambieranno volto al mondo del calcio". Lo ha detto questa mattina il ministro per lo Sport, Luca Lotti, nel Palazzo del Comune di Pescara, intervenendo alla presentazione del progetto per il nuovo stadio della città adriatica. "Probabilmente ci arriveremo tardi - ha aggiunto Lotti - ma ci stiamo arrivando".