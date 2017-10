Tifosi Roma di Pescara,no a provocazioni

PESCARA, 25 OTT - "Raccomandiamo a tutti i nostri tifosi di non raccogliere la provocazione di pochi e stupidi supporter laziali". E' l'invito che il presidente del Roma Club Pescara Ubaldo Righetti rivolge ai tifosi abruzzesi che si recheranno allo stadio Olimpico per il prossimo derby nella trasferta che verrà organizzata dal club. "La partita cade -dice Gianluca Vernamonte, presidente del Roma Club Pescara- in un momento particolare, dopo gli adesivi laziali su Anna Frank. Alcune posizioni degli ultrà biancocelesti che riducono il tutto ad una "goliardia", non aiutano a stemperare gli animi. Prendano esempio dal loro presidente Lotito, che ha stigmatizzato senza se e senza ma l'accaduto e che, solitamente, ci mette la faccia per denunciare i pseudo ultrà biancocelesti nei loro atti delinquenziali. Ovviamente, non accetteremo le provocazioni antisemitiche e ci auguriamo che il mister pescarese Eusebio Di Francesco e tutta la squadra raddoppino le forze per rispondere sul campo con una sonora vittoria sulla Lazio".