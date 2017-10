Inter: Gagliardini, avanti senza brividi

MILANO, 25 OTT - L'Inter si gode il primo posto in classifica almeno per una giornata e i giocatori nerazzurri gioiscono sui social network il giorno dopo la vittoria sulla Sampdoria. ''Con forza e con un brivido di troppo. Da evitare. Avanti tutta Inter, passo dopo passo'', scrive su Instagram Roberto Gagliardini facendo riferimento al calo di tensione nella ripresa, quando i blucerchiati hanno accorciato le distanze da 3-0 a 3-2. E' grande soddisfazione soprattutto per Yuto Nagatomo, che dopo molti fischi e tante critiche, ieri ha conquistato gli applausi di San Siro. ''Era importante - scrive il giapponese su Twitter - dare continuità ai risultati positivi. Orgoglioso dei miei compagni e grazie al pubblico meraviglioso di San Siro. Standing ovation stupenda. L'anno scorso non ho ottenuti risultati, ci sono state molte cose dolorose ma credo che la mia insistenza e i miei sforzi siano stati ripagati per una volta. Ma è solo l'inizio, voglio combattere così in ogni partita''.