Rizzoli "riflettere su antisemitismo"

FIRENZE, 25 OTT - "E' una cosa fondamentale. Non è importante, è storia. Quando si parla di storia sono fatti successi, accaduti, gravi, importanti ed un momento di riflessione soprattutto di ricordo". Così il designatore arbitrale di serie A Nicola Rizzoli ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul momento di riflessione che ci sarà stasera sui campi della massima serie nei quali sarà letto un brano del 'Diario di Anna Frank'. "La storia non va dimenticata, bisogna partire da lì per fare dei passi in avanti - ha concluso Rizzoli - e credo che il messaggio che si voglia dare con questa lettura sia proprio ricordiamo la storia e facciamo dei passi in avanti, non torniamo indietro.