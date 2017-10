Calcio,Lotti "Lega A valorizzi prodotto"

PESCARA, 25 OTT - "E' incredibile che un campionato di calcio come quello di serie A, che fattura 1,2 miliardi di euro l'anno, non abbia una governance in grado di valorizzare il prodotto". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti, questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Pescara, intervenendo alla presentazione del progetto per il nuovo stadio della città adriatica.