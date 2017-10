Anna Frank, Malagò "vicenda inquietante"

ROMA, 25 OTT - "Anche tre minorenni tra i responsabili? A dir poco inquietante. Magari c'è qualche dinamica all'interno della famiglia, c'è sicuramente un messaggio di valori culturali che arriva sbagliato perché non credo che un ragazzino a 13 anni possa avere le idee chiare e conoscere bene la storia". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando gli sviluppi dell'indagine relativa agli adesivi antisemiti in curva sud, tra i cui responsabili risulterebbero anche tre minorenni. "Questo non vuol dire che debbano essere giustificati ma sicuramente deve esserci una visione un po' più ampia rispetto ai maggiorenni", ha specificato il capo dello sport italiano a margine della presentazione del corso di management sportivo al centro 'Giulio Onesti' di Roma. Secondo Malagò "il mondo del calcio purtroppo vive degli equilibri difficilissimi, non possiamo essere ipocriti, per alcuni aspetti di politica sportiva che oggi stanno in piedi a fatica, per non dire con gli spilli", ha precisato il presidente del Coni.