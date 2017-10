Nicchi, "da Var non si torna indietro"

FIRENZE, 25 OTT - "Noi siamo oltre questo tipo di problematica. Io non rispondo direttamente a nessuna di quelle persone che hanno il diritto di esprimere la propria opinione ma io ho il dovere, oltre che il diritto, di dire le cose come stanno". Così il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, sulle dichiarazioni del tecnico del Milan, Vincenzo Montella, che al termine della sfida con il Genoa, criticando un certo uso della Var, aveva detto 'questo è calcio, non è tv'. "La Var e' uno strumento apprezzato da tutti, se qualcuno ancora non ha capito la portata della sua importanza si adeguerà per il semplice fatto che non si torna indietro ma si va avanti nel migliorarlo - ha concluso Nicchi -. Questo è quanto devono sapere tutti e tutti ci devono dare una mano a capire anche dove si può andare a migliorare le cose".