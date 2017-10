Gettati nel Tevere i fiori della Lazio

ROMA, 25 OTT - Sono stati ritrovati nel Tevere i fiori lasciati ieri della Lazio alla Sinagoga durante la visita del presidente Claudio Lotito come segno di scuse per gli adesivi antisemiti affissi all'Olimpico in cui compariva Anna Frank vestita con la maglia della Roma. Secondo quanto si è appreso, la corona è stata avvistata in tarda mattinata. Non è escluso che sia stata gettata la scorsa notte.