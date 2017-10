Aic incorona i protagonisti del 2017

ROMA, 25 OTT - Sara' una serata speciale, quella del 27 novembre, a Milano, per il 'Gran gala' del calcio Aic', settimo appuntamento dell'evento organizzato da Assocalciatori per premiare i migliori protagonisti della scorsa stagione calcistica. Nella cerimonia che si svolgerà al Megawatt Court, informa l'Aic, i riconoscimenti saranno consegnati a quello che per il 2017 è stato votato come l'undici ideale della Serie A: ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un'ipotetica super squadra dell'anno, oltre al calciatore top della stagione. Anche quest'anno, ad indicare la formazione, una giuria d'eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, ct ed ex ct della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori della Serie A. Alla presenza delle massime autorità del calcio, il 'Gran gala' del calcio Aic' riserverà uno spazio anche ad altre speciali sezioni dedicate all'allenatore, all'arbitro, alla squadra, al giovane di Serie B e alla calciatrice che si sono maggiormente distinti nell'ultimo campionato.