Caso Anna Frank,Lotti risponde a Israele

PESCARA, 25 OTT - "Abbiamo già predisposto la risposta al ministro israeliano. Siamo anche noi scioccati, ha fatto bene il presidente Mattarella a richiamare l'attenzione, hanno fatto bene Lega e Comunità ebraica a dare vita all'iniziativa negli stadi". Così il ministro per lo Sport, Luca Lotti, oggi a Pescara, in merito agli insulti antisemiti raffiguranti Anna Frank realizzati dagli ultrà della Lazio. Ieri il ministro israeliano Miri Regev in una lettera al ministro Lotti, suo omologo, aveva scritto di essere rimasta "scioccata" dal caso sollecitando un intervento del governo italiano.