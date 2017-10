Steven Zhang, Inter merita questi tifosi

MILANO, 25 OTT - ''Questa squadra merita i suoi tifosi''. Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter Zhang Jindong, festeggia con un post su Instagram la vittoria dei nerazzurri sulla Sampdoria e il primo posto in classifica almeno per una notte, in attesa della partita tra Genoa e Napoli. Zhang ha pubblicato l'immagine dell'abbraccio dei giocatori a San Siro, scaldato ieri sera dal tifo di 54.451 spettatori.