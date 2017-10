Irriducibili Lazio non saranno a Bologna

ROMA, 25 OTT - Niente trasferta a Bologna per gli Irriducibili della Lazio. Lo rende noto lo stesso gruppo ultrà, dicendosi "costretto a rinunciare per non essere complici del 'teatro mediatico' delle ultime ore. Il nostro usuale modo di tifare oggi potrebbe esser mal interpretato da chi vuole danneggiare ulteriormente la Lazio e i suoi tifosi. In un momento cosi particolare invitiamo tutti i tifosi a cercare di non prestare il fianco a strumentalizzazioni, ricordando che per noi il bene della Lazio è assoluto e primario.