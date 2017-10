Spalletti, fatto una grandissima partita

ROMA, 24 OTT - "Che effetto mi fa la vetta della classifica? Quello che mi emoziona è il comportamento della squadra: non c'è classifica bella senza squadra forte. Stasera la squadra ha fatto una buona prestazione e io sono felice, soprattutto per loro''. Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti esalta la sua squadra prima in classifica per almeno una notte dopo la vittoria con la Samp: ''Meritano questa attenzione, perché sono professionisti veri. Questa volta siamo stati sfortunati coi pali? In realtà le traiettorie di quei palloni erano destinate fuori di un paio di metri, poi una ventata li ha fatti sbattere sui pali… Abbiamo fatto una grandissima partita, ma ci sono anche gli avversari: in questo caso avversari forti, che si preparano e può capitare che attraverso la qualità che hanno ci facciano dei gol. Ma è tutto nella norma, è tutto a posto. Panchina corta? Santon sta tornando il giocatore che già conoscevamo, Dalbert ha avuto qualche difficoltà ma diventerà fortissimo''.