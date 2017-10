Giunti non è più allenatore Perugia

PERUGIA, 24 OTT - Federico Giunti non è più l'allenatore del Perugia. L'interruzione del rapporto tra società e tecnico è stata confermata all'ANSA dal presidente Massimiliano Santopadre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta per 0-3 in casa subita dal Perugia con il Cesena. La quinta di fila subita dai biancorossi. (ANSA).