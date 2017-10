'Inter miglior 1/o tempo ultimi 5 anni'

ROMA, 24 OTT - "L'Inter dicono abbia fatto il miglior primo tempo negli ultimi cinque anni e questo spiega molte cose''. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo analizza la gara persa 3-2 a San Siro contro l'Inter: ''Noi non siamo partiti male, poi abbiamo subìto gol, ci siamo disuniti e abbiamo concesso troppe ripartenze agli avversari. Nel secondo tempo, complice un calo dei nostri avversari, siamo usciti e li abbiamo anche fatti soffrire. Non so come sarebbe andata se ci fossero stati altri cinque o dieci minuti… Lo stesso Spalletti ha avuto un po' paura di non vincere. Complimenti ai nerazzurri: sono forti, giocano da squadra e stanno davvero bene fisicamente e tatticamente, ma noi nella prima frazione di gara abbiamo concesso qualcosa di troppo. Kownacki nuovo Schick? Fa gol, ma ha caratteristiche diverse".