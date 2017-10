Calcio: anticipo serie A, Inter-Samp 3-2

ROMA, 24 OTT - L'Inter batte la Samp 3-2 nell'anticipo della 10/a giornata e si porta momentaneamente da sola in vetta alla serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli, ospite del Genoa in una delle altre nove partite in programma domani nel turno infrasettimanale. La squadra di Spalletti chiude la sfida nel primo tempo, grazie alle reti di Skriniar al 18' e di Icardi al 32' ma il risultato poteva essere anche più rotondo per i pali colpiti da Perisic, sfortunato in una furba conclusione a beffare Puggioni lontano dai pali, e dallo stesso Icardi. Al 9' della ripresa, il bomber argentino porta a 11 i sui centri stagionali segnando la doppietta su assist di Perisic. Al 19' dormita della difesa nerazzurra e Kownacki sigla il 3-1 battendo Handanovic da posizione defilata. L'Inter arretra e la Samp insiste, trovando il 3-2 con Quagliarella al 40'. Troppo tardi per un pareggio forse eccessivo.