Ultrà Ascoli fuori ma applausi stadio

ASCOLI, 24 OTT - Come annunciato gli ultras 1898 dell'Ascoli hanno disertato i primi due minuti di partita Ascoli-La Spezia. Si è comunque trattato di uno sparuto gruppo. La stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri era infatti presente allo stadio, anche in curva sud dove è stata applaudita la lettura del brano tratto dal diario di Anna Frank. Udito solo qualche timido fischio. E il sindaco di Ascoli Guido Castelli ha condannato "in modo fermo e incondizionato il post divulgato su FB dagli ultras 1898 prima della partita Ascoli-Spezia. La quasi totalitá della curva sud, presente al momento di riflessione, ha respinto i contenuti della nota degli ultras. Resta - ha aggiunto Castelli - il profondo rammarico per il gravissimo danno d'immagine arrecato alla nostra città".