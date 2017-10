Astori legge Anna Frank, non accada più

FIRENZE, 24 OTT - La Fiorentina ha voluto unirsi al coro di sdegno per la vicenda degli adesivi antisemiti di un gruppo di ultrà laziali con un breve video che riprende il capitano viola Davide Astori con in mano il diario di Anna Frank. ''Quel che è accaduto non può essere cancellato - legge Astori - ma si può impedire che accada di nuovo''.