Allegri, pronti a andare oltre leggenda

TORINO, 24 OTT - "Parlare di settimo scudetto come qualcosa che va oltre la leggenda è importante: ha risvegliato un qualcosa in noi che all'esterno era data per scontata". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del match con la Spal, ha commentato le parole di Andrea Agnelli che fissava la vittoria del settimo scudetto consecutivo come principale obiettivo stagionale. "Vincere è straordinario - ha aggiunto il tecnico della Juventus -, la normalità è non vincere. Abbiamo conquistato sei scudetti consecutivi, siamo cresciuti tantissimo: abbiamo cambiato molti giocatori ma l'obiettivo del settimo scudetto, che va oltre la leggenda, serve per giocare una Champions importante".