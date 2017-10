Allegri con Spal partita seria

TORINO, 24 OTT - "Contro la Spal sono in palio tre punti, che valgono come quelli di domenica a Udine e di sabato prossimo con il Milan. Grande rispetto per la Spal". Allegri non si fida dell'impegno infrasettimanale con gli emiliani, squadra "partita bene e che nonostante i risultati ha continuato a giocare bene. E' una formazione organizzata, che gioca un calcio piacevole e che quando ha perso è stata sconfitta di misura. Servirà una partita seria, stiamo rincorrendo e dobbiamo riprendere a vincere in casa". Con "Buffon e Chiellini a riposo", Allegri non ricorrerà a un turnover ampio: "Mandzukic sarà sostituito da Douglas Costa, uno alto per uno basso - ha scherzato il tecnico -, Alex Sandro giocherà sulla fascia, Dybala e Higuain saranno in campo dal 1'". Ballottaggio tra Cuadrado e Bernardeschi.