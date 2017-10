Allegri, Dybala ritroverà il gol

VINOVO (TORINO), 24 OTT - "Fare le sostituzioni fa parte delle scelte dell'allenatore: domenica serviva un contropiedista, ma Dybala ha giocato una buona partita". Così Allegri sulla sostituzione dell'attaccante argentino domenica a Udine. "Non ha giocato di spalle alla porta ma da trequartista, e la squadra ne ha tratto giovamento - il commento dell'allenatore bianconero -. Ritroverà il gol ma non deve essere un'ossessione: alla fine dell'anno Dybala, Mandzukic, Higuain faranno gol. Ci sono momenti in stagione senza gol, capita a tutti ma bisogna stare sereni e continuare ad andare in campo e giocare bene".