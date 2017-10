Conte ad Agnelli 'serve riconoscenza...'

ROMA, 24 OTT - "Nella vita non si finisce mai di conoscere le persone... A volte basterebbe soltanto un minimo di riconoscenza. E di maturità". Il tecnico del Chelsea Antonio Conte risponde così, con una dichiarazione all'Ansa che sarà pubblicata tra poco sul suo profilo Facebook, al presidente juventino Andrea Agnelli che all'assemblea degli azionisti in mattinata aveva elogiato l'attuale allenatore bianconero Massimiliano Allegri "per la sua capacità di portare avanti un lavoro che per altri sembrava terminato".