Insulti antisemiti, 10 gli identificati

ROMA, 24 OTT - Sono una decina gli ultras identificati per l'affissione di adesivi antisemiti nella curva sud dello stadio Olimpico in occasione di Lazio-Cagliari. La Digos li ha scoperti grazie alle immagini del sistema a circuito chiuso dell'impianto. Una nuova informativa con l'indicazione dei presunti autori delle affissioni sarà inviata in procura dove è aperto un fascicolo per istigazione all'odio razziale.