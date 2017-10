Atalanta: Gomez in dubbio per il Verona

BERGAMO, 24 OTT - In vista del Verona in casa Atalanta potrebbe esserci qualche sorpresa: "Non è il gol o il non gol a decidere chi gioca. Cornelius e Petagna potrebbero giocare insieme, Andrea ha giocato comunque bene. Devo verificare le condizioni di Gomez. Gian Piero Gasperini va verso la conferma del doppio centravanti, formula vista un quarto d'ora nella ripresa tra l'ingresso del match winner danese al posto di Cristante e l'uscita del triestino per Kurtic: "Abbiamo quattro giocatori offensivi da far ruotare, Ilicic compreso, più Vido e Orsolini come soluzioni a gara in corso - spiega l'allenatore nerazzurro -. Spero di recuperare il Papu: con l'Apollon in Europa League abbiamo forzato, anche se non stava bene, perché era un crocevia troppo importante per la stagione. Se sarà in campo domani, vuol dire che starà bene".