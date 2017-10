Tifosi Benevento, 'De Zerbi zingaro'

NAPOLI, 24 OTT - 'De Zerbi zingaro' è il contenuto dello striscione affisso ieri sera all'esterno del Vigorito di Benevento proprio mentre la società annunciava il nuovo allenatore, al posto di Marco Baroni. All'origine dell'accoglienza ostile di parte della tifoseria giallorossa vecchie ruggini, che risalgono alla stagione 2015-2016, quando il Foggia allenato da Roberto De Zerbi contese la promozione in serie B ai campani. De Zerbi si lasciò andare a commenti non graditi dai giocatori ed evidentemente non dimenticato dalla tifoseria sannita.