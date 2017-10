Agnelli, Var non fa vincere scudetti

TORINO, 24 OTT - La Var è "lo strumento che tutti auspicavamo venisse introdotto. Sono molto favorevole, ma sono state commesse due leggerezze: testarlo su campionati importanti come Serie A e Bundesliga e si poteva stilare e comunicare bene il protocollo". Questa la posizione di Andrea Agnelli sulla tecnologia a supporto degli arbitri: "Una leggerezza dare la facoltà a qualsiasi federazione di introdurlo su base volontaria - ha aggiunto -. Inoltre c'è confusione tra addetti ai lavori. Sono concetti semplici magari, ma che vanno spiegati molto molto molto bene". Su chi dovrebbe suggerire le modifiche, Agnelli ha le idee molto chiare: "Il protocollo non chiedetelo a me, ma ad allenatori, giocatori e arbitri - ha concluso il presidente della Juventus -. La volontà politica era l'introduzione e c'è stata. Ma l'attuazione del protocollo deve essere messa a punto da chi la usa. Gli scudetti non si vincono con la Var, ma lavorando duro tutta la settimana, mantenendo la concentrazione, con il rispetto per gli avversari".