Juric, Napoli? Sono fiducioso

GENOVA, 24 OTT - "Dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche: andare ad aggredire e non farli giocare". e' questa l'idea dell'allenatore del Genoa Ivan Juric per affrontare il Napoli capolista che domani sera arriverà al Ferraris. Con quattro punti nelle ultime due giornate il Genoa ha iniziato una lenta risalita ma la differenza con i partenopei è ancora enorme. "Il Napoli in questo momento gioca meglio di tutti non solo in Italia ma anche in Europa assieme al Manchester City - ha spiegato Juric -, hanno un grandissimo possesso palla e dominano sempre. Noi comunque andremo a giocare la nostra partita, molto carichi e cercando di fare il meglio possibile. E' inutile ripetere quanto siano bravi ma sono molto fiducioso e possiamo fare una buonissima partita". Genoa reduce dal pareggio con il Milan. "Abbiamo fatto un sacco di errori tecnici che non ci hanno permesso di sviluppare in tante situazioni il gioco, anche da parte di giocatori che normalmente non fanno questo tipo di errori", ha aggiunto Juric.