Insulti antisemiti, condanna di Inzaghi

ROMA, 24 OTT - "Un episodio riconducibile a pochissime mele marce ed è giusto che venga fermamente condannato". Lo dice Simone Inzaghi commentando gli adesivi antisemiti affissi dai tifosi laziali in Curva Sud durante Lazio-Cagliari di domenica scorsa. Oggi il presidente Lotito e i giocatori Wallace e Felipe Anderson, si sono recati alla Sinagoga di Roma per depositare una corona di fiori in segno di amicizia alla Comunità ebraica: "Penso che la Lazio, come società e gli stessi tifosi nella storia - ha aggiunto l'allenatore biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Lazio - hanno dimostrato di mettere in atto sempre iniziative contro il razzismo. Anche questa volta la società si è mossa".