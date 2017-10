Torino: Belotti giovedi già in gruppo

TORINO, 24 OTT - Buone notizie per il Torino e per la Nazionale, Andrea Belotti potrebbe anticipare il rientro dall'infortunio al ginocchio destro subito lo scorso primo ottobre contro il Verona. "La ferita si è cicatrizzata e giovedì torna col gruppo", rivela Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. "Non vede l'ora di tornare - aggiunge alla vigilia dell'impegno in campionato del Torino con la Fiorentina -. Vedremo come sta fisicamente e di testa e se contro il Cagliari potrà giocare, a partita in corso o dall'inizio".