Trasferte 'facili' per Napoli e Lazio

ROMA, 24 OTT - Napoli ampiamente favorito domani a Genova nella partita contro i rossoblu' di Ivan Juric: le quote Snai sono eloquenti: il '2' vale appena 1,35, mentre la 'X' è data a 4,75 e la vittoria del Genoa a 8,75. Fiducia dei quotisti nel Milan di Montella, impegnato nel turno infrasettimanale a casa del Chievo, il cui successo è dato a 2,20, mentre si punta a 3,25 sul pareggio e a 3,45 per la vittoria dei veneti. Rebus al centro dell'attacco per i rossoneri: sulle fasce quasi certo l'impiego di Suso e Çalhanoğlu, in mezzo toccherà a uno tra Kalinic, André Silva e Patrick Cutrone. Nel dubbio i quotisti SNAI li danno tutti e tre a 2,75 per una marcatura. Anche la Lazio sarà impegnata in trasferta, a Bologna, dove una sua vittoria è data per molto probabile, 1,70 la quota, ben più bassa di quella del pareggio, 3,80, e della vittoria degli emiliani, a 5,00.