Lazio: Inzaghi non pensa allo scudetto

ROMA, 24 OTT - "Parolo dice che per lo scudetto ne dobbiamo riparlare a marzo? Ha detto cose giuste, spingermi fino a marzo per me è difficile, marzo è ancora lontano. Ora la mia testa è a Bologna, di volta in volta vedremo dove saremo". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Bologna. "In Serie A partite semplici non ce ne sono - aggiunge Inzaghi - Vanno tutte interpretate e vinte. Con il Cagliari siamo stati bravi noi a renderla facile. Ora è alle spalle, a Bologna troviamo una squadra ferita, che ha perso a Bergamo ma veniva da tre vittorie e un pareggio. Donadoni lo conosciamo tutti, farà di tutto renderci la partita complicata".