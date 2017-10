Insulti antisemiti: identificati in tre

ROMA, 24 OTT - Sono tre al momento e alcuni con precedenti specifici i tifosi della Lazio identificati questa mattina dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura sulle foto di Anna Frank con la maglietta della Roma comparse in curva sud nel corso della partita di domenica tra Lazio e Cagliari. In base a quanto si apprende l'identificazione è stata possibile grazie alle telecamere poste all'interno dello stadio che hanno immortalato almeno tre persone che attaccavano gli adesivi su una vetrata della curva e nei bagni. Si tratta di tifosi laziali che rischiano la denuncia e un Daspo fino a 8 anni. Proseguono le indagini della polizia per individuare tutti i responsabili dell'accaduto.