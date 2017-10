Delneri, con società rapporto lineare

UDINE, 24 OTT - Il rapporto tra l'Udinese e il suo tecnico Gigi Delneri "è lineare, come prima". Lo ha detto l'allenatore friulano nella consueta conferenza stampa della vigilia, confermando di aver avuto ieri mattina un incontro con la società. Un incontro arrivato all'indomani della pesante sconfitta con la Juventus che ha riacceso una ridda di voci sulla panchina traballante. "Ieri - ha aggiunto Delneri - siamo stati assieme in mattinata, ma non c'è nessuna novità come concetto di rapporto societario. E' lineare come prima. Ci sono dei confronti per giudicare quello che abbiamo fatto e dobbiamo fare per andare avanti per le nostre strade comuni", ha concluso.