Di Francesco,anch'io mi sento Anna Frank

ROMA, 24 OTT - "Da uomo dico che questa è una questione culturale. È assurdo oggi come oggi parlare di antisemitismo, magari con qualcuno che non ha vissuto in quel periodo determinate situazioni. Posso dire a titolo personale che mi sento anche io Anna Frank. È questa la mia risposta a quello che è accaduto in questi giorni, ritengo che sia una assurdità". Così il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita che i giallorossi giocheranno allo stadio Olimpico col Crotone.