Agnelli, siamo tutti con Lotito

TORINO, 24 OTT - "I tifosi nessuno se li sceglie, siamo tutti schierati con il presidente Lotito". Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nella conferenza stampa dopo l'assemblea degli azionisti del club bianconero. "Giova ricordare che due anni fa la Juventus ha finanziato uno studio Unesco contro il razzismo, il nostro impegno costante e totale poi passa in secondo piano. Purtroppo - ha aggiunto Agnelli - lo stadio è il posto dove certe minoranze possono esprimere opinioni non propriamente corrette. L'impegno di tutti deve essere continuo e costante - ha ribadito Agnelli - perché attraverso l'educazione vengano eradicati fenomeni cui nella vita 'normale' non assistiamo più, mentre lo stadio certi comportamenti li permette".