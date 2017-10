Fiorentina, Pioli chiede continuità

FIRENZE, 24 OTT - "E' prematuro parlare di scontro diretto contro il Torino anche se abbiamo gli stessi 13 punti, di sicuro è una partita importante in cui dobbiamo dare continuità agli ultimi risultati e alle ultime prestazioni". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della gara del Franchi contro i granata. "Non mi aspetto un Torino in crisi considerando le sue potenzialità - ha continuato il tecnico viola - Piuttosto so che troveremo un avversario molto determinato, ma lo saremo anche noi perché vogliamo continuare il nostro percorso positivo".