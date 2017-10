Insulti antisemiti, vicenda al Viminale

ROMA, 24 OTT - La vicenda degli adesivi antisemiti affissi da alcuni tifosi della Lazio in curva Sud in occasione di Lazio-Cagliari sarà al centro della riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale in programma domani. L'Osservatorio adotterà una serie di determinazioni e l'orientamento sarebbe quello di proporre provvedimenti esemplari nei confronti sia della Lazio sia della tifoseria biancoceleste. Sarà poi il Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive a proporli al prefetto, l'autorità cui spetta il compito di adottare le misure.