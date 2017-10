Tifosi laziali domani in curva Weisz

BOLOGNA, 24 OTT - Il settore dello stadio Dall'Ara di Bologna dove vanno le tifoserie ospiti, e dove domani sera staranno i tifosi laziali, fa parte della curva San Luca, recentemente intitolata ad Arpad Weisz, allenatore ebreo ungherese degli anni '30, poi deportato e morto ad Auschwitz. Per un'ironia del calendario, dunque, quando i calciatori biancocelesti domani sera entreranno in campo con una maglia commemorativa di Anna Frank, i propri sostenitori seguiranno il riscaldamento dall'unica curva della serie A intitolata ad un ebreo morto in un campo di concentramento, nel 1944.