Malagò, singolare apertura curva Sud

ROMA, 24 OTT - "Anche se si tratta di pochi protagonisti rispetto alla tifoseria, ti lasciano basito: tutta la dinamica nasce dal fatto che hanno avuto l'opportunità di andare in un'altra curva quando la loro era stata squalificata. Questa è una procedura a dir poco singolare". Il presidente del Coni Giovanni Malagò nel condannare gli insulti antisemiti degli ultrà della Lazio non nasconde il disappunto per l'apertura della Sud ai tifosi laziali.