Lotito, 'su certi fatti nessuno sfottò'

ROMA, 24 OTT - "Su certi fatti che, non vanno dimenticati, non si può giocare, non esistono sfottò non esiste nulla di tutto ciò. Devono rimanere nella memoria di tutti per evitare che si possano ripetere in futuro". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in visita alla Sinagoga di Roma dove ha deposto, assieme ai giocatori Anderson e Wallace, una corona di fiori in risposta agli adesivi antisemiti degli ultrà laziali domenica all'Olimpico, atto che gli Irriducibili avevano considerato "sfottò e goliardia". "Il club ha sempre represso certi fenomeni e rispetto a quando sono diventato presidente -ha detto Lotito- negli ultimi tempi alcuni fenomeni che erano palesi non sono più comparsi. La stessa tifoseria ha sottolineato la volontà di superare certe situazioni e per questo trovo alquanto strano quanto accaduto, specie dopo il comunicato della scorsa settimana in cui i tifosi si impegnavano a non fare più cori razzisti e a Nizza abbiamo avuto il plauso delle autorità francesi per il loro comportamento composto".