Montella, Var? Nicchi si arrabbia sempre

CARNAGO (VARESE), 24 OTT - "A rivederla bene", Vincenzo Montella ha giudicato "giusta l'espulsione di Bonucci" ma è convinto che con valutazioni diverse su episodi simili "sono volati via tre punti" per il suo Milan. "Lasciamo stare Nicchi, si arrabbia sempre, qualsiasi cosa vede... - ha risposto Montella a una domanda sui dubbi Var esposti domenica e la replica del presidente dell'Aia. La mia era una considerazione su alcune cose che si possono migliorare. Ho sempre rispettato gli arbitri. Sarò un visionario, ma poco dopo l'espulsione di Bonucci c'è stato lo stesso intervento di Rosi su Borini, che però non si è buttato a terra né tagliato. Non voglio dire che siano la stessa cosa. L'espulsione di Bonucci era giusta, a rivederla bene. Ma se nel derby ti danno un rigore di quel tipo, e dopo una settimana viene giudicata in maniera diversa la stessa azione su Bonaventura, va accettato il mio disappunto. Non si può essere permalosi. In quelle decisioni sono volati via tre punti".