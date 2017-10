Montella, posso ancora incidere su Milan

CARNAGO (VARESE), 24 OTT - "Francamente non mi disturba leggere di altri allenatori, mediaticamente è abbastanza comprensibile. Mi sento presente, motivato, posso ancora incidere, e vedo che la squadra è lì per rispondere". Così Vincenzo Montella alla vigilia della sfida con il Chievo, in un momento delicato per il suo futuro sulla panchina del Milan.