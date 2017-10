Milan cambia sponsor tecnico

MILANO, 24 OTT - Dalla prossima stagione sulle divise da gioco del Milan non ci sarà più il marchio adidas, il club "ha siglato un nuovo accordo globale di sponsorizzazione e licenza tecnica con una multinazionale di abbigliamento sportivo che inizierà dal 1 luglio 2018", è molto probabilmente si tratta di Puma. "L'identità del nuovo sponsor tecnico e i dettagli dell'accordo saranno rivelati nei prossimi mesi" precisa il Milan nel comunicato in cui si ufficializza il divorzio con adidas. "L'attuale partnership -ha ricordato il Milan- iniziata il 1 luglio 1998, è stata costellata da un'importante serie di successi, per un totale di dodici trofei: 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa del Mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia. Adidas ha iniziato la sua collaborazione con AC Milan nella stagione 1978-1979, l'anno del decimo scudetto".