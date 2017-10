Ass. presidi, scuole visitino Auschwitz

ROMA, 24 OTT - "Chiediamo che tutte le scuole si impegnino per bandire manifestazioni di odio antisemita. L'Associazione Nazionale Presidi lancia un appello affinché in tutte le palestre delle scuole italiane siano affissi cartelli e manifesti in cui si stigmatizza l'odio antisemita. Invitiamo tutti i collegi dei docenti, come risposta educativa a quanto accaduto allo Stadio Olimpico, a privilegiare per le visite di istruzione (le cosiddette 'gite scolastiche') che normalmente avvengono tra marzo e maggio i luoghi della Shoah, Auschwitz, la Casa di Anna Frank". Lo annuncia all'ANSA Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi (Anp) e presidente regionale del Lazio.