Juve, Marotta "nessuna rissa a Cardiff"

TORINO, 24 OTT - A Cardiff, in occasione della finale di Champions league tra la Juventus e il Real Madrid, nello spogliatoio bianconero "non è successo assolutamente niente. Non ci sarebbe nulla di male a parlare di qualche scazzottatura, in fondo il calcio è un gioco maschio, qualche tensione alimenta l'adrenalina. Purtroppo, forse a Cardiff è successo il contrario, l'intervallo tra il primo e secondo tempo ha avuto un effetto tranquillante". Così il direttore generale della Juventus, Giuseppe Marotta, rispondendo alla domanda di un azionista all'assemblea all'Allianz Stadium.