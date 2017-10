Agnelli,più diritti tv a chi gioca Coppe

TORINO, 24 OTT - "C'è un 20% della quota dei diritti tv italiani che necessita di ridistribuzione e solo dalla parte internazionale e dal loro successo può nascere il rilancio del calcio italiano". Così Andrea Agnelli sulla proposta del Ministro dello Sport, Lotti, di ridistribuzione dei diritti tv per il calcio italiano. "Il piano economico dei prossimi mesi ci dirà che ambizione potremo avere -ha detto il presidente della Juve. In Serie A non abbiamo una visione di quelli che sono i ricavi derivanti dai diritti tv, visto che il bando nazionale è stato ritirato. Dobbiamo quindi rimanere in attesa dell'esito della ridistribuzione, nel Dpef è stata avanzata la riforma della legge Melandri che rivisita alcuni parametri, modificabili fino al 22 dicembre. I dialoghi con Lotti -ha aggiunto Agnelli- sono stati incoraggianti da un certo punto di vista: ferma è l'intenzione da parte sua di alzare la distribuzione in parti uguali dal 40% al 50%, ma il 20% andrebbe destinato a chi è impegnato nelle competizioni internazionali".