Juve, Agnelli "andiamo oltre leggenda"

TORINO, 24 OTT - "Come società squadra e componente tecnica siamo estremamente orgogliosi - ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli intervenendo oggi all''assemblea degli azionisti del club, in corso all'Allianz Stadium -: mai nessuno nella storia del calcio ha vinto sei scudetti di fila". "Ora ci deve essere qualcosa oltre la leggenda", ha aggiunto, ringraziando in modo particolare i giocatori che hanno vinto tutti i titoli".