Benevento: De Zerbi, sfida stimolante

BENEVENTO, 23 OTT - "Non ho ricette, ma mi gioco la sfida più importante della mia carriera". Cosi' il neo allenatore del Benevento Roberto De Zerbi a "Otto Channel", l'emittente televisiva di proprietà del patron del Benevento calcio. "L'impresa - ha continuato De Zerbi - è quasi impossibile ma è stimolante. La squadra, soprattutto quando rientreranno tutti gli infortunati, non vale l'ultimo posto in classifica e per il modulo, oltre al mio classico 4-3-3, potrei provare anche altre soluzioni ma per questo attendo prima di conoscere i calciatori". "Il presidente Vigorito - ha concluso il nuovo allenatore giallorosso - mi ha chiesto di ridare il sorriso ai tifosi".